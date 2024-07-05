Раис Татарстана осмотрел новый молочный комплекс в Кукморе
Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Кукморский район посетил новый молочный комплекс на 1500 голов. Это предприятие, оснащенное современным оборудованием, включает автоматизированный доильный зал, способный одновременно обслуживать до 50 коров.
На момент визита раиса в комплексе содержалось 1337 голов крупного рогатого скота, а к концу года планируется довести количество животных до проектных показателей.
Отмечается, что комплекс отличается высокой производительностью: ежедневно здесь производится 23 тонны молока, а в планах — увеличить этот объем до 44 тонн. Среднесуточный надой на одну корову составляет 33,3 литра.
Ранее в ходе рабочей поездки раис республики также посетил детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе.
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