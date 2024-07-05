Раис Татарстана осмотрел новый молочный комплекс в Кукморе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Кукморский район посетил новый молочный комплекс на 1500 голов. Это предприятие, оснащенное современным оборудованием, включает автоматизированный доильный зал, способный одновременно обслуживать до 50 коров.

На момент визита раиса в комплексе содержалось 1337 голов крупного рогатого скота, а к концу года планируется довести количество животных до проектных показателей.

Предприятие не имеет собственных сельхозугодий, а кормление организовано через кормовой центр. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Отмечается, что комплекс отличается высокой производительностью: ежедневно здесь производится 23 тонны молока, а в планах — увеличить этот объем до 44 тонн. Среднесуточный надой на одну корову составляет 33,3 литра.

Ранее в ходе рабочей поездки раис республики также посетил детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе.