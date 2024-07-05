«Убытки могут составить 5 млрд рублей» — как Татарстан переносит экстремальную жару

По всей России отмечаются аномально высокие температуры воздуха

Фото: Реальное время

По всей России фиксируются аномальная жара — в стране зарегистрировали 38 новых температурных рекордов. Такая погода не обошла стороной и Татарстан. Сегодня в Казани максимальная температура днем достигнет +36 градусов. Как аномалии могут повлиять на экономику, здоровье и самочувствие людей — в материале.

Убытков на 5 млрд рублей

Из-за аномальной жары в Татарстане аграрии республики могут понести большие убытки. Об этом «Реальному времени» сообщил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, доктор сельхознаук Тахир Хадеев.

— Ориентировочные убытки могут составить 5 млрд рублей. На текущий день в системе агропромышленного корпуса работает чуть более 50 тысяч человек, каждый из которых может недополучить за продукции по 100 тысяч рублей, — заявил спикер.

По его словам, потери зерновых культур в республике ориентировочно могут составить почти 500 тысяч тонн.



— Мы еще сможем сохранить картофель, овощи благодаря поливу. Такая погода вполне приемлема для кукурузы и подсолнечника. Здесь больших проблем не будет. Возможно, даже урожай будет большим, но для зерновых культур такая жара — проблема. На сегодняшний день потери по зерновым прогнозируются порядка 15-20%. Как ситуация сложится дальше, пока судить сложно, — отметил он.

Основной задачей для татарстанских аграриев на данный момент является повышение плодородия почвы — необходимо разработать адаптивно-ландшафтную систему земледелия для каждого хозяйства. Аналогом является единственный в России государственный региональный заказник ландшафтного профиля «Чулпан» в Высокогорском районе республики. Такая почва хорошо удерживает влагу, и растение легче переносит аномальную жару.

— В целом год неплохой, даже несмотря на возврат холодов. Дожди идут. А если бы их не было, скажем, более 40 дней, то ситуация была бы совершенно другая, — подчеркнул спикер.

Тахир Хадеев также добавил, что такая погода уже не является аномальной, и к ней пора адаптироваться: «Я уже даже не скажу, что такая жара аномальна. Мы постепенно входим в эту зону, и эта жара повторяется каждый год. Ее надо воспринимать как естественную погоду. Климат меняется. Если мы будем принимать его за чрезвычайную ситуацию, мы никогда не выработаем тактику формирования урожая при высоких температурах. Нужно понимать и адаптироваться с учетом разработок наших ученых и ведущих сельхозпроизводителей, которые производят в тех же условиях высокий урожай. Для примера, в 2010-м году республика получала с каждого гектара не более 7 центнеров урожая. В это время в этих же условиях Киятское сельхозпредприятие Буинского района Татарстана, где работал главный агроном Николай Федотов, получал 29 центнеров — в 4 раза больше, чем в среднем по республике — вот насколько важна роль специалиста!».

Всплеска вызовов скорой помощи нет

Несмотря на экстремально высокие температуры, в Казани всплеска вызовов бригад скорой помощи не наблюдается, сообщил «Реальному времени» главный врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Фарид Галяутдинов.

По его словам, за первые дни июля с тепловым ударом в скорую помощь пока обращается немного человек — порядка 5-6 человек в сутки. В общей сложности количество всех вызовов не изменилось — около 1100 обращений в сутки, и в дни жары ситуация не изменилась.



Кроме того, неизменным остается и количество инфарктов и инсультов — в день с ними поступает около 6-7 и 15-17 пациентов соответственно, отметил спикер.

— Обычно мы можем замечать последствия после затяжной жары, а пока только неделю держится такая погода, терпимо, — пояснил главврач Казанской станции скорой помощи Фарид Галяутдинов, — Мы следим за ситуацией и видим, что всплеска вызовов пока нет. Вчера с тепловым ударом обратились шесть человек. Нельзя сказать, что ситуация повальная. Видимо, люди как-то берегутся.

Медик также дал несколько советов для улучшения самочувствия жителям республики в жаркую погоду. Среди рекомендаций: пить больше воды, меньше находиться под прямыми лучами солнца, больше находиться в помещениях, пожилым людям меньше работать в огородах.

«От жары спастись невозможно»

Сложнее всего пережить высокие температуры в общественном транспорте. От духоты становится плохо как пассажирам, так и сотрудникам подвижного состава. Как «Реальному времени» рассказала кондуктор казанских автобусов Раиля Мутыгуллина, в последние дни тяжелее всего приходится днем примерно с 14:00 до 19:00.

— От жары спастись невозможно. Можно только облегчить свое состояние. Я купила вентилятор маленький. Сижу под ним, хотя, когда воздух за весь день напекает, то и он не спасает. Как из парилки какой-то идет воздух, — пожаловалась она.

Также кондуктор поделилась, что для облегчения состояния пользуется пульверизатором или влажным полотенцем. На конечных остановках по возможности обливается водой.

— Для водителей все еще хуже. Они сидят у себя в кабине как в банке — со всех сторон стекло, от чего происходит страшный нагрев кабины — самый настоящий ад. Нагрузка очень большая из-за такой погоды. В конце смены ощущаешь себя так, будто три дня ехал в поезде, ноги вообще не держат, — рассказала женщина.

Аномальная жара в России

В России за последнюю неделю зафиксировали 38 новых температурных рекордов. Воздух в некоторых регионах страны прогрелся до +37 градусов.

Однако такие рекорды — еще не предел. На некоторых территориях России в ближайшие дни ожидается опасно жаркая погода. На землях юга и Нижней Волги температура может достигать 40 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во всем Приволжском федеральном округе жара до 37-38 градусов. На юге, на Нижней Волге — до 39-40 градусов. В Ростовской области аналогичная ситуация. В Краснодарском крае [температура может подняться] до 39 градусов. В Геленджике — до 35 градусов, — отметил Вильфанд.

Штормовое предупреждение в Татарстане

Такая погода не обошла стороной и Татарстан. 4, 5 и 6 июля на территории республики местами температура воздуха достигает +37 градусов.

В связи с этим жителям республики рекомендуется быть осторожными и без особой необходимости не выходить на улицу в период максимальной солнечной активности — с 11 до 17 часов дня.



В среду, 3 июля, в Мамадышском районе Татарстана зафиксировали аномально высокую температуру — воздух раскалился до +46 градусов. По словам местной жительницы, столбик термометра достиг такой отметки ближе к 16 часам дня.



Экстремальная жара сказалась и на работе общественного транспорта. В Казани в районе улицы Девятаева из-за накалившегося металла произошло повреждение рельсового полотна. В связи с этим в городе были вынуждены приостановить движение трамваев 2-го маршрута, а вагоны 1-го маршрута сократили свой путь до остановки «Ул. Саид-Галеева».