Суд может взыскать с Google 91,5 квинтиллиона рублей
Сумма включает реестровые и текущие долги
Более 91,5 квинтиллиона рублей может составить долг российской «дочки» Google. Об этом заявил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский.
— В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком, — передает его слова РИА «Новости».
Управляющий также обратился в арбитражный суд Москвы с ходатайством о привлечении к ответственности по этим обязательствам американской компании Google, двух ее зарубежных структур и четырех бывших руководителей российской «дочки».
Ранее Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства.
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