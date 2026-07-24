Суд может взыскать с Google 91,5 квинтиллиона рублей

Сумма включает реестровые и текущие долги

Более 91,5 квинтиллиона рублей может составить долг российской «дочки» Google. Об этом заявил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский.

— В эту сумму входят и реестровые долги, и текущие, все целиком, — передает его слова РИА «Новости».

Управляющий также обратился в арбитражный суд Москвы с ходатайством о привлечении к ответственности по этим обязательствам американской компании Google, двух ее зарубежных структур и четырех бывших руководителей российской «дочки».

Ранее Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Вадим Вахрушев