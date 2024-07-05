Путин: Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта
После завершения переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с ним возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
По словам Путина, Орбан рассказал о своих недавних переговорах в Киеве. Сам же российский президент отметил, что Россия выступает за завершение конфликта. Премьер-министр Венгрии выступил с предложением остановить огонь, чтобы создать условия для переговоров по Украине.
— Должно быть не перемирие или пауза для довооружения киевского режима. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, — подчеркнул Путин. — Москва выступает за полное завершение конфликта на условиях, озвученных Россией, а не просто за перемирие или паузу.
Напомним, сегодня днем прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они продолжались 2,5 часа.
Стороны пришли к мнению, что, несмотря на спад товарооборота между Россией и Венгрией, у стран все равно есть потенциал для развития сотрудничества. Москва и Будапешт имеют совместные «солидные проекты», отметили участники диалога.
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