СК возбудил дело после аварии в Зеленодольске, в которой погибли несовершеннолетние

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани

Фото: Артем Дергунов

Ночью 24 июля в городе Зеленодольске произошло дорожно-транспортное происшествие с возгоранием автомобиля. В результате аварии погибли несколько человек, находившихся в салоне, в том числе несовершеннолетние.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц), — сообщил председатель Следственного комитета.

Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах ДТП.

Ранее губернатор Марий Эл выразил соболезнования родным и близким детей, погибших в ДТП в Зеленодольске.

Вадим Вахрушев