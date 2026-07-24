В Кирове после ракетной атаки ВСУ не нашли вредных веществ в воздухе

Исследование проводилось по семи показателям

В Кирове не выявили загрязнения воздуха после ракетного удара по промышленному объекту. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, — передает сообщение «Интерфакс».

Специалисты провели замеры по семи показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород и углерод. Власти также сообщили, что движение на дорогах Кирова полностью восстановлено, общественный транспорт работает по обычным маршрутам.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на предприятие погибли шесть человек.

Вадим Вахрушев