В Кирове после ракетной атаки ВСУ не нашли вредных веществ в воздухе
Исследование проводилось по семи показателям
В Кирове не выявили загрязнения воздуха после ракетного удара по промышленному объекту. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
— Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, — передает сообщение «Интерфакс».
Специалисты провели замеры по семи показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, хлористый водород и углерод. Власти также сообщили, что движение на дорогах Кирова полностью восстановлено, общественный транспорт работает по обычным маршрутам.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки на предприятие погибли шесть человек.
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