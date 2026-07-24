Шесть человек погибли в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове

Сейчас устраняют последствия атаки — восстановлены водоснабжение и подача электричества

Фото: Максим Платонов

Шесть человек погибли и еще 32 гражданина пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов.

— Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, от госпитализации до амбулаторного лечения, — написал он в посте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия — восстановлены водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти горят склады Wildberries и разрушены конструкции птицефабрики после атаки БПЛА.

Никита Егоров