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Минюст расширил список иноагентов

17:33, 24.07.2026

Им вменяют распространение недостоверной информации о решениях властей

Минюст расширил список иноагентов
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список включены блогер Адам Аушев*, участники «Либертарианской партии России»*, активист Вадим Петров* и «Донское Республиканское Движение»*.

Как сообщается на сайте ведомства, Аушев* распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, а также выступал против специальной военной операции.

Среди участников «Либертарианской партии России»*, попавших в реестр: Сергей Карнавский*, Мария Халилуллина*, Егор Бесчастнов*, Глеб Струнников*, Елизавета Золотухина*, Катерина Гатовская (Михайлова)*, Савелий Морецкий*, Владимир Осенин*, Вячеслав Галинов*, Иван Фадеев*, Дарья Струнникова* и Илья Захаров*.

Ранее полиция задержала другого иноагента, экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*.

Вадим Вахрушев
Справка

* — лица и организации, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ

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