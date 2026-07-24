Минюст расширил список иноагентов
Им вменяют распространение недостоверной информации о решениях властей
Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. В список включены блогер Адам Аушев*, участники «Либертарианской партии России»*, активист Вадим Петров* и «Донское Республиканское Движение»*.
Как сообщается на сайте ведомства, Аушев* распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти, а также выступал против специальной военной операции.
Среди участников «Либертарианской партии России»*, попавших в реестр: Сергей Карнавский*, Мария Халилуллина*, Егор Бесчастнов*, Глеб Струнников*, Елизавета Золотухина*, Катерина Гатовская (Михайлова)*, Савелий Морецкий*, Владимир Осенин*, Вячеслав Галинов*, Иван Фадеев*, Дарья Струнникова* и Илья Захаров*.
Ранее полиция задержала другого иноагента, экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*.
Справка
* — лица и организации, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ
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