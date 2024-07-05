Минпросвещения предложило переснять 30 советских фильмов и экранизировать 15 литературных произведений

Министерство просвещения России выступило с предложением создать ремейки 30 известных советских фильмов и экранизировать 15 произведений русской литературы. Среди запланированных к пересъемке фильмов — «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, а также «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

В числе литературных произведений, предложенных к экранизации, — «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского. Эксперты отмечают, что цель этих инициатив — сохранить историческую память и формировать патриотизм среди детей и юношества.

В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ с предложениями Минпросвещения по экранизации исторических произведений. Этот шаг направлен на производство художественных фильмов, которые будут способствовать воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти.

Среди фильмов, включенных в список для пересъемки, также числятся «Сережа» Георгия Данелии, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко и «Альпийская баллада» Бориса Степанова. Из литературных произведений, предложенных к экранизации, упоминаются «Матренин двор» Александра Солженицына, «Яблочный спас» Евгения Носова и «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина.

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Екатерина Петрова