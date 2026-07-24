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Григорий Денисенко останется в «Ак Барсе» до конца сезона-2026/2027

17:50, 24.07.2026

В прошлом сезоне он набрал 28 очков в 64 матчах

Григорий Денисенко останется в «Ак Барсе» до конца сезона-2026/2027
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Григорий Денисенко останется в казанском «Ак Барсе». Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

— Желаем Григорию яркого сезона вместе с «Ак Барсом»! — написало хоккейное агентство Winners.

В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний хоккеист провел 64 матча, в которых набрал 28 очков (14 шайб и 14 передач).

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» достиг договоренностей о новых контрактах с Тимуром Биляловым и Артемом Галимовым.

Вадим Вахрушев

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