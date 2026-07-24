Григорий Денисенко останется в «Ак Барсе» до конца сезона-2026/2027
В прошлом сезоне он набрал 28 очков в 64 матчах
Нападающий Григорий Денисенко останется в казанском «Ак Барсе». Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.
— Желаем Григорию яркого сезона вместе с «Ак Барсом»! — написало хоккейное агентство Winners.
В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний хоккеист провел 64 матча, в которых набрал 28 очков (14 шайб и 14 передач).
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» достиг договоренностей о новых контрактах с Тимуром Биляловым и Артемом Галимовым.
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