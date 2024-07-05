Депутаты предложили продлить срок действия водительских удостоверений до 15 лет

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты партии «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому предлагается увеличить срок действия водительского удостоверения до 15 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию проекта и пояснительную записку.

Согласно инициативе, права могут быть продлены на более длительный срок для граждан, которые не были виновниками дорожно-транспортных происшествий. Это позволит добросовестным водителям не проходить медицинское освидетельствование и сбор соответствующих документов в течение более длительного периода времени, что сэкономит время и деньги.

В пояснительной записке также отмечается, что принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, продление срока действия прав для законопослушных водителей будет стимулировать их к соблюдению правил дорожного движения и более ответственному поведению на дорогах.

В начале июля этого года в Госдуму внесли законопроект об обязательном медицинском освидетельствовании водителей старше 80 лет.