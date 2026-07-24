ЦБ: годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 году

Ранее регулятор снизил ключевую ставку на 0,25% базисных пунктов

Фото: Айдар Раманкулов

В связи с произошедшим значимым ростом цен на топливо годовая инфляция в России составит 6—7% в 2026 году. Такой прогноз озвучил Совет директоров Банка России.

Во втором квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026-го и 4,3% в четвертом квартале 2025-го, отмечается в сообщении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 14% годовых.

Никита Егоров