ЦБ: годовая инфляция в России составит 6–7% в 2026 году
Ранее регулятор снизил ключевую ставку на 0,25% базисных пунктов
В связи с произошедшим значимым ростом цен на топливо годовая инфляция в России составит 6—7% в 2026 году. Такой прогноз озвучил Совет директоров Банка России.
Во втором квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале 2026-го и 4,3% в четвертом квартале 2025-го, отмечается в сообщении.
— С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — сказано в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что ЦБ России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 14% годовых.
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