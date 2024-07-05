Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства молочного комплекса в Кукморе

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в городе Кукмор посетил объект, где строится молочный комплекс. Комплекс будет рассчитан на 4 800 голов дойного стада.

Сейчас идет строительство первого этапа, в рамках которого будут возведены коровники на 1 200 мест. Работы планируют завершить до конца текущего года.

Рустаму Минниханову рассказали о планах по развитию молочно-товарной фермы. Всего строительство комплекса планируют завершить к 2028 году.

До этого он посетил в Кукморе новый молочный комплекс на 1500 голов. Ежедневно в нем производят 23 тонны молока, а в планах — увеличить этот объем до 44 тонн.