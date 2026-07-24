Время — деньги! Банк Казани запустил новый вклад «Премиум 2.0» для физических лиц сроком на 367 дней

Cтавка по нему меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ

Фото: Максим Платонов

Банк Казани представил новое предложение для физических лиц — срочный вклад «Премиум 2.0». Отличительная особенность — ставка по нему меняется вместе с ключевой ставкой ЦБ.

Продукт ориентирован на тех, кто хочет надежно разместить средства и получить доход. Достаточно 50 000 рублей, чтобы открыть вклад, а пополнять можно на сумму от 1 000 рублей без ограничений, что делает предложение доступным для большого круга вкладчиков. Вклад подходит для тех, кто копит, но не исключает, что деньги могут понадобиться раньше срока.

Основные условия вклада:

Минимальная сумма/неснижаемый остаток: 50 000 рублей.

Срок размещения: 367 дней*.

Валюта вклада: рубли РФ.

Процентная ставка: ключевая ставка ЦБ РФ минус 2,5 процентных пункта. При значении ключевой ставки Банка России 14,25% ставка по вкладу составляет 11,75% годовых. В случае изменения ключевой ставки, в течение срока вклада, новая процентная ставка по вкладу начинает действовать с даты вступления в силу решения Банка России об изменении ключевой ставки.

Минимальная гарантированная процентная ставка по вкладу: 2% годовых (если процентная ставка при значении ключевой ставки Банка России за минусом 2,5 процентных пунктов будет иметь значение 2% или менее, то минимальная ставка по вкладу составит 2% годовых).

Выплата процентов: производится в конце срока действия вклада путем причисления к основной сумме вклада.

Пополнение: предусмотрено первые 180 дней, минимальная сумма пополнения — 1 000 рублей.

Расходные операции: разрешены до суммы неснижаемого остатка в течение всего срока действия вклада.

Досрочный отзыв: при досрочном востребовании суммы неснижаемого остатка по инициативе клиента за период фактического нахождения денежных средств на счете проценты начисляются по ставке 2% годовых.

Все вклады застрахованы государственной системой страхования вкладов (до 1,4 млн рублей).

Открыть вклад можно как в отделении Банка Казани, так и через систему дистанционного банковского обслуживания.

*В случае окончания срока вклада, если вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока, вклад переоформляется на новый срок на условиях по вкладу «Премиум 2.0», действующих на момент переоформления вклада. В случае если на момент истечения срока вклада условия по вкладу «Премиум 2.0» не действуют, вклад переоформляется на условиях по вкладу «До востребования», действующих на дату продления.

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