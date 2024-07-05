В аэропорту Казани буксир-толкач пробил фюзеляж самолета — прокуратура проводит проверку
Сегодня днем в казанском аэропорту произошло столкновение буксира-толкача и самолета, который готовился к выполнению рейса SU 794 Казань — Анталья.
По предварительной информации, причиной столкновения стала техническая неисправность. В результате инцидента самолет получил повреждение фюзеляжа, при этом пострадавших нет.
Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Отмечается, что вылет запланирован не ранее 16.30.
На место происшествия выехали следователи Центрального МСУТ СК России. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины случившегося — проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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