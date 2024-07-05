В аэропорту Казани буксир-толкач пробил фюзеляж самолета — прокуратура проводит проверку

Сегодня днем в казанском аэропорту произошло столкновение буксира-толкача и самолета, который готовился к выполнению рейса SU 794 Казань — Анталья.

По предварительной информации, причиной столкновения стала техническая неисправность. В результате инцидента самолет получил повреждение фюзеляжа, при этом пострадавших нет.

Пассажиры находятся в здании аэропорта и ожидают вылета по маршруту на резервном воздушном судне. Отмечается, что вылет запланирован не ранее 16.30.

Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры. предоставлено транспортной прокуратурой РТ

На место происшествия выехали следователи Центрального МСУТ СК России. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины случившегося — проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).