Температура бьет рекорды: сегодня в Татарстане до +37 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +34 до +36 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По республике ожидаются дожди во второй половине дня, однако столбики термометров покажут до +37 градусов, предупреждает Гидрометцентр.



Напомним, что жара сейчас охватывает не только Россию. Так, из-за знойной погоды в Азии фиксируется неурожай кофейных бобов, вследствие чего во втором квартале текущего года значительно выросли цены на кофе.