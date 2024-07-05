Температура бьет рекорды: сегодня в Татарстане до +37 градусов
Сегодня в Казани прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +34 до +36 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По республике ожидаются дожди во второй половине дня, однако столбики термометров покажут до +37 градусов, предупреждает Гидрометцентр.
Напомним, что жара сейчас охватывает не только Россию. Так, из-за знойной погоды в Азии фиксируется неурожай кофейных бобов, вследствие чего во втором квартале текущего года значительно выросли цены на кофе.
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