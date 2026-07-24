Блогеру Лерчек могут ужесточить меру пресечения

Причиной стала поездка блогера в Санкт-Петербург

Фото: Динар Фатыхов

Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с ходатайством об ужесточении меры пресечения для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Прокуратура просит заменить запрет определенных действий на домашний арест и возобновить судебный процесс по делу о незаконных валютных операциях.

— Блогер нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Причиной стало нарушение: Лерчек уехала из Москвы в Санкт-Петербург, хотя ей было запрещено покидать город. Кроме того, изъятый ранее заграничный паспорт, по данным следствия, находится у нее на руках, что дает возможность скрыться за границей.

Ранее суд приостановил процесс из-за онкологического заболевания блогера. Дата заседания по изменению меры пресечения будет назначена позднее.

Вадим Вахрушев