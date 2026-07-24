Блогеру Лерчек могут ужесточить меру пресечения
Причиной стала поездка блогера в Санкт-Петербург
Гособвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с ходатайством об ужесточении меры пресечения для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Прокуратура просит заменить запрет определенных действий на домашний арест и возобновить судебный процесс по делу о незаконных валютных операциях.
— Блогер нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.
Причиной стало нарушение: Лерчек уехала из Москвы в Санкт-Петербург, хотя ей было запрещено покидать город. Кроме того, изъятый ранее заграничный паспорт, по данным следствия, находится у нее на руках, что дает возможность скрыться за границей.
Ранее суд приостановил процесс из-за онкологического заболевания блогера. Дата заседания по изменению меры пресечения будет назначена позднее.
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