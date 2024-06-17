«Автоградбанк» лишился лицензии, в Минобороны новое руководство, Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 17 июня.
- Сегодня Центробанк сообщил об отзыве лицензии у челнинского АО «Автоградбанк». Как уточнили в пресс-службе ЦБ, такое решение связано с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Как заявил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, хотя ситуация с банком является негативной, рынок быстро справится с ней.
- Президент России Владимир Путин освободил от должностей замминистра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. На их места назначаются Леонид Горнин — первый заместитель министра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместители министра.
- Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении в команду воспитанника клуба Альберта Яруллина. Контракт действует до конца сезона 2026/27. В составе «барсов» защитник выступал в 2011—2014 и 2015—2021 годах. Последние три сезона он играл за челябинский «Трактор».
- В Казань на форум БРИКС+ планируют приехать около 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны. Самые представительные делегации приедут из Китая, Ирана, Индии, Бразилии и ЮАР. Также ожидаются участники из Чили и Аргентины. Страны постсоветского пространства будут представлены Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Белоруссией и Азербайджаном.
- В этом месяце президент России посетит сразу две страны: Вьетнам и КНДР. Поездку в Северную Корею он совершит 18—19 июня, а во Вьетнам — 19—20 июня.
- В этом году на облагораживание общественных пространств Казани потратят 4,9 млрд рублей. Только благоустройство восьми объектов к Играм и Саммиту БРИКС обойдется в 1,8 млрд рублей. Лидером финансирования стал Булак — на обновление фонтанов и подсветки выделили 468 млн рублей. Второе место заняла улица Баумана, а третье — площадь Тысячелетия.
- Кабинет министров Татарстана внес несколько изменений в программу обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства. Согласно документу, объем годового ввода жилья должен увеличиться до 3,29 млн кв. м к 2027 году. Ежегодно 142,4 тысячи семей должны улучшать свои жилищные условия. Кроме того, к 2027 году не менее 50% населения должно быть обеспечено качественными и доступными услугами ЖКХ.
- Федеральное агентство лесного хозяйство признало Татарстан регионом с самым эффективным лесным хозяйством. Второе место заняла Вологодская область, замкнула тройку лидеров Нижегородская область. В целом в прошедшем году 47 регионов смогли улучшить позиции в этом рейтинге.
- Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год. Для трудоспособного населения он составит 19,3 тыс. рублей, для пенсионеров — 15,25 тыс. рублей, а для детей — 17,2 тыс. рублей. Это было сделано в рамках реализации одной из национальных целей развития, утвержденных майским указом президента, — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.
- Бывшего директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН Елену Прищепенко приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судом установлено: на посту директора ТатНИИАХП Прищепенко неоднократно требовала от подчиненных частичного возврата выплачиваемых им премий под предлогом расходов на нужды учреждения. Таким способом в 2019—2022 годах один из потерпевших выплатил ей 635 тысяч, другой — 369 тысяч, третий — 407 тысяч рублей. Средства были израсходованы по усмотрению директора.
- Мировые державы за год нарастили расходы в сфере ядерных вооружений на 13%, достигнув в 2023-м рекордного показателя в $91,4 млрд. В 2022 году эта сумма составляла $80,7 млрд. Спустя год все девять государств, которые имеют на вооружении атомные бомбы, существенно нарастили траты.
- На установку новой подсветки на казанской телебашне выделят 24 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 120 дней с начала заключения договора.
- Европейский союз принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя. Согласно информации, ограничения будут действовать до июня 2025 года. Санкции предполагают ограничение экономических отношений между Евросоюзом и этими российскими регионами. Физическим лицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.
- В компании «Татнефть» сообщили, что годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 14 июня в заочной форме, не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума. На собрании акционеры должны были рассмотреть ряд вопросов, в том числе утвердить финальные дивиденды за 2023 год. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании совета директоров, которое состоится 18 июня 2024 года.
- «Казанская ярмарка» продала 85% своих акций за 1,2 млрд рублей. Покупатель пакета ценных бумаг предложил на 110 млн рублей больше, чем изначально было установлено властями Казани. Всего было продано 671 157 акций.
- Ректор Казанского федерального университета представил коллективу Института управления, экономики и финансов (ИУЭФ) нового директора. Им стала Алсу Ахметшина, профессор и доктор экономических наук, которая также является директором Высшей школы бизнеса КФУ. На встрече ректор также объявил о структурных изменениях в ИУЭФ. В частности, институт будет объединен с Высшей школой бизнеса.
- Атомная подводная лодка «Казань» в составе кораблей Северного флота России завершила свой визит на Кубу и покинула порт Гаваны. Суда продолжат выполнение задания в ходе дальнего похода.
Ключевые события 845-го дня специальной военной операции на Украине
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 867 беспилотных летательных аппаратов, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 359 танков и других боевых бронированных машин, 1 343 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 569 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 634 единицы специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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