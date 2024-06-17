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«Ак Барс» объявил о возвращении воспитанника клуба Альберта Яруллина

10:10, 17.06.2024
«Ак Барс» объявил о возвращении воспитанника клуба Альберта Яруллина
Фото: Взято с сайта ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» объявил о возвращении в команду воспитанника клуба Альберта Яруллина. Соглашение подписано на три года.

В составе «барсов» защитник выступал в 2011—2014 и 2015—2021 годы. Последние 3 сезона он играл за челябинский «Трактор».

В КХЛ Альберт Яруллин сыграл 647 матчей, в которых набрал 204 очка (52+152) при показателе полезности +74.

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