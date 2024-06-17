«Банковский рынок достаточно быстро отреагирует»: чем обернется отзыв лицензии у челнинского «Автоградбанка»

У татарстанского банка отозвали лицензию: чего ожидать дальше

Фото: Елизавета Пуншева

Сегодня утром Центробанк сообщил об отзыве лицензии у челнинского АО «Автоградбанк». Как уточнили в пресс-службе ЦБ, такое решение связано с неоднократными нарушениями федеральных законов и нормативных актов Банка России. Как заявил «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох, хотя ситуация с банком является негативной, рынок быстро справится с ней. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

За 10 дней до отзыва лицензии президенту «Автоградбанка» присвоили звание «Заслуженный банкир»

— На протяжении длительного периода времени деятельность АО «Автоградбанк» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств, — пояснили в пресс-службе Банка России.

Кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», последние пять лет банк, действительно, нес убытки. В 2019-м они составили 23,4 млн рублей, в 2020-м — 58,2 млн, 2021-м — всего 42 тыс. рублей, а в 2023-м — 57,9 млн. Стоит заметить, что информации за 2022-й нет. Капитал кредитной организации на начало 2024-го оценивался в 549,5 млн рублей.

В ЦБ отметили, что вкладчики могут быть уверены в сохранности своих средств: АО «Автоградбанк» является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

В связи с ситуацией госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о наступлении страхового случая у АО «Автоградбанк». В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.



Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе.

По данным отчетности банка на 1 мая 2024 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 2,38 млрд рублей. Это означает, что вкладчики смогут получить возмещение своих вкладов в пределах этой суммы. Агентство начнет выплаты не позднее 1 июля.



Стоит заметить, что буквально в позапрошлую пятницу, 7 июня, пресс-служба «Автоградбанка» заявила, что президенту АО Павлу Сигалу присвоили звание «Заслуженный банкир». Всего через 10 дней у банка отозвали лицензию.

Физически банк не принимает клиентов

Как выяснил корреспондент «Реального времени», «Автоградбанк» уже до обеда перестал пускать клиентов в казанский филиал по адресу Щепкина 2/27. На входе посетителей останавливает охрана и просит клиентов связаться с сотрудниками по горячей линии, чей номер указан на двери.

— Здесь все опечатано, банк закрыт. Читайте объявление на двери, — сообщил охранник журналисту издания.

Приказ об отзыве лицензии висит на входе. Стоящий рядом банкомат пока работает.

По данным Google-карт, другие два казанских филиала банка, по адресам Чистопольская, 16 и Гвардейская, 31/42, уже закрыты. Отделение на Щепкина продолжит работу до 19.00.

Тем временем при заходе на сайт банка пользователя автоматически перебрасывает на сайт АСВ с информацией о челнинской кредитной организации.

На сайте также указан номер горячей линии. Клиенты могут обратиться к сотрудникам за дополнительной информацией о порядке выплат страхового возмещения.

«Банковское обслуживание восстановится очень быстро»

— Однозначно какие-то нарушения законодательства были, но какие именно, в каком масштабе и как долго это продолжалось — абсолютно непонятно. Но для Центрального банка это достаточно распространенный повод для отзыва лицензии. То есть большая часть лицензий, которые отзываются у банков, они отзываются примерно по тем же самым основаниям. Это либо нарушение нормативов, либо нарушение законодательства. Ничего более конкретного пока сказать невозможно, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

Он напомнил, что в соответствии с законом о страховании вкладов каждый вкладчик застрахован на сумму до 1,4 млн рублей. Если сумма больше — он получит те самые 1,4 млн, а оставшаяся часть ему будет выплачена по мере того, как будут реализовываться активы банка, то есть это может занять какое-то время. Отдельно есть специальные ограничения для тех, у кого в банке эскроу-счета, связанные со строительством, с долевым строительством жилья, — там сумма до 10 млн рублей.

— Если лицензия отозвана, то работа банка прекращается и начинается процедура ликвидации. Отзыв лицензии — это последняя, крайняя стадия, — заявил эксперт.

Дополним, что это практически необратимый процесс.

По словам Коха, ситуация с «Автоградбанком» является негативной:

— В первую очередь для Челнов, насколько я понимаю, банк в основном именно там работает — несмотря на то, что у него есть филиалы, отделения в других местах. Но для Челнов, конечно, это будет серьезная встряска банковского рынка. Естественно, это будет негативно отражаться на предприятиях, которые имели расчетные счета в «Автоградбанке», потому что их деньги фактически зависли. И вкладчики точно так же получат свои деньги. Даже если по страховке, то это через две недели, не меньше. И те, кто имел, например, банковские и зарплатные карты в «Автоградбанке», они вынуждены будут переходить в другой банк. Понятно, что это доставит неудобства клиентам — как физическим, так и юридическим лицам. В остальном банков достаточно, и они обеспечат Челны необходимыми банковскими услугами.

Переход на другие зарплатные карты, как подчеркнул Кох, вопрос нескольких дней. В целом он считает, что рынок достаточно быстро выправится после этой ситуации:

— Банковский рынок достаточно быстро отреагирует. Вопрос будет именно в том, что клиенты не смогут быстро востребовать свои деньги — у них возникнут сложности. В целом банковское обслуживание восстановится очень быстро.

Пережил банковский кризис 2016 года

В 2016 году банковский кризис затронул татарстанские финансовые организации. В этот период ЦБ отозвал лицензии у таких гигантов, как «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор Банк» и «Спурт». Это поставило под угрозу и другие банки республики. «Реальное время» публиковало сюжет о кризисе 2016-го.



На фоне ситуации вокруг республиканских банков 16 декабря того же года в Татарстане произошла целенаправленная информационная атака на финансовые организации. Банки сообщали, что неизвестные сеют панику среди граждан с помощью массовой рассылки ложных сообщений о банкротстве и отзыве лицензий. В том числе под атаку попал «Автоградбанк».



Сигал по этому поводу сообщал, что в его банке, несмотря на инцидент, «все спокойно».

— Понимаете, наш банк очень старый, костяк клиентов у нас обслуживается много лет. Мы и не такое пережили: и кризис 2008 года, и кризис 1998 года, и 2013-й, 2014 год, так что у нашего банка есть большой иммунитет. Кроме того, у банка большая ликвидность, и у нас нет оттока как такового. Так что идет обычная работа, — заявлял он тогда.

Президент организации также заметил, что атака — это обычная провокация.

— По крайней мере, при мне банк с подобной атакой не сталкивался. А что было в другие годы — я сказать не могу. Замечу, что в текущей атаке наш банк находится, так скажем, «сбоку». Все-таки спусковым крючком послужила ситуация с «Татфондбанком» и с «ИнтехБанком»: в «Татфондбанке» введена временная администрация, «ИнтехБанк» прекратил проводить платежи, ряд других банков ввели ограничения. Мы ничего не вводили: пожалуйста, клиент хочет принести деньги — приносит, хочет забрать — забирает, — отмечал Сигал.

Что касается дальнейшей истории кризиса, ТФБ и «Спурт» уходили со скандалом. 3 марта 2017 года закономерно завершилась длившаяся около трех месяцев (и это только в стадии агонии) эпопея с несколькими крупными банками Татарстана: Центробанк отозвал лицензии у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». «Татфондбанк» считавшийся квазигосударственным, был вторым по активам в Татарстане, занимал 42-е место по России.

