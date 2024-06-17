Атомная подводная лодка «Казань» завершила свой визит на Кубу и покинул порт Гаваны

Атомная подводная лодка «Казань» в составе кораблей Северного флота России завершила свой визит на Кубу и покинул порт Гаваны. Суда продолжат выполнение задания в ходе дальнего похода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Отход флота провожал почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы.

Стоит подчеркнуть, что четыре корабля ВМФ России 12 июня прибыли в порт столицы Кубы, Гаваны, для учений. В их числе атомная подлодка «Казань», которую еще до спуска на воду называли «самым опасным противником, с которым когда-либо сталкивались американские ВМС».