«Институт был в запущенном состоянии»: в Казани экс-директора НИИ признали мошенницей

Фото: Ирина Плотникова

Обвинительным приговором закончилось дело о «премиальных» аферах на 1,4 млн рублей в Приволжском райсуде Казани. Бывшего директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Казанского научного центра РАН Елену Прищепенко наказали 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Прокуратура обжаловала итоговое решение, однако в начале июня отозвала апелляционное представление, поэтому приговор вступил в силу, сообщили «Реальному времени» в районном суде.

Напомним, дело против кандидата сельхознаук Прищепенко возбуждали в СК, а обвинительное заключение утверждал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Судом установлено: на посту директора ТатНИИАХП Прищепенко неоднократно требовала от подчиненных частичного возврата выплачиваемых им премий под предлогом расходов на нужды учреждения. Таким способом в 2019—2022 годах один из потерпевших выплатил ей 635 тысяч, другой — 369 тысяч, третий — 407 тысяч рублей. Средства были израсходованы по усмотрению директора.

Прищепенко соблюдала конспирацию — нужные суммы писала на клочках бумаги, просила оставить деньги в приемной — в папке под зеркалом, потом приходила и забирала их, рассказывал в суде один из пострадавших сотрудников. Мужчина уверял, что именно эта история и его тяжелое финансовое положение привели к тому, что он был вынужден уволиться и перебраться на работу в Краснодар.



Сама подсудимая признавала вину, но подчеркивала, что деньги трех подчиненных она просила передавать для обеспечения деятельности НИИ. «Когда я пришла в институт, он был в очень запущенном состоянии, практически не было научного оборудования, а это большой минус для НИИ — для выполнения госзаданий, повышения качества исследований оно необходимо», — рассказывала обвиняемая на допросе.

С ее слов, на научную деятельность НИИ выделяли чуть более 200 тысяч рублей в месяц, остальное учреждение должно было зарабатывать самостоятельно. Но чтобы зарабатывать на коммерческих заказах и получать федеральные гранты, нужна была новая техника, к примеру, для агрохимического анализа почвы. А еще нужны были статьи в научных изданиях и монографии — для повышения узнаваемости ТатНИИАХП. В этих целях, по версии Прищепенко, она и привлекала деньги подчиненных-потерпевших.

Еще в ходе следствия экс-директор частично возместила ущерб. Суд учел это в качестве одного из смягчающих обстоятельств.