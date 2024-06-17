Годовое собрание акционеров «Татнефти» объявлено не состоявшимся

Фото: Максим Платонов

В компании «Татнефть» сообщили, что годовое собрание акционеров, которое должно было пройти 14 июня в заочной форме, не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума, узнало «Реальное время».

На собрании акционеры должны были рассмотреть ряд вопросов, в том числе утвердить финальные дивиденды за 2023 год.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании совета директоров, которое состоится 18 июня 2024 года.

Напомним, совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 25,17 рубля за каждую обыкновенную и привилегированную акции по итогам работы за 2023 год. Суммарная выплата за год составит 88,42 рубля.