Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год

Фото: Дарья Пинегина

Правительство России приняло решение увеличить размер прожиточного минимума. Это было сделано в рамках реализации одной из национальных целей развития, утвержденных майским указом президента, — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

— Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране, — подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие).

Стоит подчеркнуть, что в апреле первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сформировать в России прогрессивную систему поддержки семей. В качестве первого шага она предлагает пересмотреть систему начисления пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Разиль Самигуллин