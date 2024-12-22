За прошедшие сутки в Казани произошло 155 ДТП

Фото: Ирина Плотникова

За прошедшие сутки, 21 декабря 2024 года, в городе произошло 155 дорожно-транспортных происшествий. Лишь в одном случае зафиксированы пострадавшие — пассажир получил травму в результате падения при резком торможении, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Полиция задержала шесть водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и еще трех водителей, не имеющих прав на управление транспортным средством.

Кроме того, двое граждан доставлены в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.