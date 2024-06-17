Общественные места Казани облагородят за 4,9 млрд рублей: что сделано и чего ждать жителям города

Фото: Олег Исаков

Масштабный ремонт к Играм и Саммиту БРИКС

В этом году на облагораживание общественных пространств Казани потратят 4,9 млрд рублей. Только благоустройство восьми объектов к Играм и Саммиту БРИКС обойдется в 1,8 млрд рублей, рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев на еженедельном совещании мэрии.

Лидером финансирования стал Булак — на обновление фонтанов и подсветки выделили 468 млн рублей. Теперь каскад включает 25 плавающих фонтанов, высота струи увеличилась до 15 метров. Также было установлено 4 тысячи светильников вдоль протоки.

Второе место заняла улица Баумана — на ее благоустройство направлено 423,7 млн рублей. Там реконструировали километровый участок от Астрономической до станции метро «Кремлевская». В ходе работ были заменены брусчатка, подпорные стены входа на станцию метро и обновлена скульптура «Кот Казанский».



165 млн рублей выделили на ремонт Площади Тысячелетия — там в 3,5 га обновили дорожное покрытие, заменили более 60 опор освещения, отремонтировали систему автополива. Проведена укладка 28 тыс. кв. м рулонного газона и посадка 11,5 тыс. кустов кизильника. Отремонтированы цветочные композиции «Сердца», на них высажено 17 тыс. петуний.



Въездная стела «Казань» также не осталась без внимания — на нее потратят 130,4 млн рублей. К августу она будет установлена на улице Оренбургский тракт при выезде из международного аэропорта. Ее высота составит 5,5 метра, а ширина конструкции — 28 метров. Сейчас на производстве изготавливаются каркасные буквы объемом глубины 2,5 и высотой 4 метра из нержавеющей стали и перфорированного алюминия.

Также значительные средства выделены на работы по входной группе Парка Горького (309 млн рублей), сквера Котельникова (46 млн рублей) и сквера Коротченко (34 млн рублей).

На строительство и обновление пространств из бюджета Татарстана выделено 2,4 млрд рублей

Кроме того, за счет средств бюджета Татарстана будет благоустроено еще четыре территории на общую сумму 2,4 млрд рублей. Среди них:

парк у нового здания театра им. Г. Камала — 1,1 млрд рублей;

детский парк у НКЦ «Казань» — 947,6 млн рублей;

ТРК «Зеркала Татарстана» — 186,2 млн рублей;

сад Фукса — 130,3 млн рублей.

На эти средства планируется провести масштабные работы по обновлению инфраструктуры и озеленению территорий.

Формирование комфортной городской среды за 682 млн рублей

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет отремонтировано шесть объектов. Работы, начатые в 2022 году, объемом финансирования 682,6 млн рублей, завершатся в текущем году.

Самый большой бюджет выделен на Бульвар по улице Серова — 320 млн рублей. Также будут благоустроены Большое Чайковое озеро (115 млн рублей), сквер перед железнодорожным вокзалом станции «Восстание-Пассажирская» (110,6 млн), сквер 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан (99 млн) и парк Петрова (30 млн). На благоустройство территории возле памятника А.В. Вишневскому выделено 8 млн рублей.

Рената Валеева