В Казань на форум городов стран БРИКС+ приедут 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны

Казань готовится принять около 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны на форуме городов стран БРИКС+, который состоится 21 июня в Казанской ратуше. Мероприятие обещает стать важным событием для обсуждения сотрудничества между городами и муниципалитетами стран БРИКС+, рассказала замглавы исполкома города Евгения Лодвигова на еженедельном совещании мэрии.



Самые представительные делегации приедут из Китая, Ирана, Индии, Бразилии и ЮАР. Также ожидаются участники из Чили и Аргентины. Страны постсоветского пространства будут представлены Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Белоруссией и Азербайджаном.

Участники обсудят сотрудничество в экономике, культуре, образовании, экологии и других областях. Олег Тихонов / realnoevremya.ru



На форуме планируется обсуждение создания новой международной организации — Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, а также определение ее руководителя, местоположения штаб-квартиры, плана работы и совместных проектов.

Кроме учредительного собрания, участников ждет дискуссионная сессия, модератором которой станет главред RT Маргарита Симоньян.

Делегации привезут из своих стран книги на родных языках. Так, в Казани появится библиотека Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Создание Ассоциации было нашей инициативой, которую поддержали на самом высоком уровне. Подобное объединение станет важным источником полезных знаний, стимулом для изучения и внедрения опыта других городов. Вся эта деятельность направлена на благо наших жителей. У нас уже была возможность долгие годы изучать деятельность европейских городов, и сегодня мы испытываем большой интерес к деятельности муниципалитетов Китая, Индии и других стран, — прокомментировал глава исполкома Казани Ильсур Метшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Ассоциация будет строиться на принципах равенства, взаимовыгодного партнерства и уважительного отношения к традициям и культуре каждого участника. Запланированы подписание соглашений о сотрудничестве и побратимстве между различными городами, а также двусторонние рабочие встречи.

Напомним, еще 4 июня более 100 муниципальных образований из различных стран поддержали создание Ассоциации городов стран БРИКС+

Рената Валеева