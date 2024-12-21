Игра «Зенит-Казань» и «Кузбасса» пройдет без зрителей

Фото: Динар Фатыхов

Волейбольный матч «Зенит-Казань» против кемеровского «Кузбасса» состоится сегодня без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Такое решение связано с отменой массовых мероприятий в Татарстане.

На ранее купленные билеты вы сможете оформить возврат денежных средств на сайте go.zenit-kazan.com или по телефону горячей линии «Билетона» +7(843)5100400, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Казани из-за атаки БПЛА отменяются все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье (21 и 22 декабря). Соответствующее решение принял раис республики Рустам Минниханов.

Елизавета Пуншева