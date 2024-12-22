На Камчатке найден пропавший Ан-2: все три человека на борту живы

Фото: Максим Платонов

Пропавший 19 декабря самолет Ан-2, следовавший по маршруту село Мильково — поселок Оссора, найден. Находившиеся на борту три человека — два пилота и пассажир — живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в своем видеообращении.

— Борт найден. Люди живые, — заявил Лебедев, добавив, что вертолет Ми-8 доставляет спасенных в село Мильково. Росавиация подтвердила информацию о спасении всех членов экипажа и пассажира.

Самолет Ан-2 был обнаружен экипажем вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия в районе горы Тундровая. По предварительным данным, аварийный сигнал был подан на высоте 700 метров в 160 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Самолет доставлял коммерческий груз.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» для установления причин инцидента. Подробности о состоянии здоровья спасенных пока не разглашаются.

Рената Валеева