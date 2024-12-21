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В Казани продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников

14:10, 21.12.2024
В Казани продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников
Фото: Дарья Пинегина

В Казани продолжают ликвидировать последствия атаки беспилотников. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

Так, например, улица Красной позиции остается в оцеплении.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Как сообщил корреспондент, в некоторых квартирах на первых этажах ударной волной выбило стекла. Спасатели совместно с жителями домов ликвидируют разрушения.

Напомним, для жителей пострадавших ЖК «Манхэттен» и «Лазурные небеса» власти города организовали горячую линию.

Елизавета Пуншева

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