Новым директором казанского Института управления, экономики и финансов стала Алсу Ахметшина

Ректор Казанского федерального университета представил коллективу Института управления, экономики и финансов (ИУЭФ) нового директора. Им стала Алсу Ахметшина, профессор и доктор экономических наук, которая также является директором Высшей школы бизнеса КФУ.

На встрече ректор также объявил о структурных изменениях в ИУЭФ. В частности, институт будет объединен с Высшей школой бизнеса. Предыдущий директор ИУЭФ Наиля Багаутдинова покинула свой пост по собственному желанию по достижении пенсионного возраста.

Алсу Ахметшина также является вице-президентом Российской ассоциации бизнес-образования, членом Европейского консультативного совета Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ и членом Стратегического совета Школы менеджмента Нормандии.

Разиль Самигуллин