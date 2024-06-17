Новым директором казанского Института управления, экономики и финансов стала Алсу Ахметшина
Ректор Казанского федерального университета представил коллективу Института управления, экономики и финансов (ИУЭФ) нового директора. Им стала Алсу Ахметшина, профессор и доктор экономических наук, которая также является директором Высшей школы бизнеса КФУ.
На встрече ректор также объявил о структурных изменениях в ИУЭФ. В частности, институт будет объединен с Высшей школой бизнеса. Предыдущий директор ИУЭФ Наиля Багаутдинова покинула свой пост по собственному желанию по достижении пенсионного возраста.
Алсу Ахметшина также является вице-президентом Российской ассоциации бизнес-образования, членом Европейского консультативного совета Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ и членом Стратегического совета Школы менеджмента Нормандии.
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