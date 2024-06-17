Владимир Путин освободил от должностей четырех заместителей министра обороны России

Фото: Татьяна Демина

Президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от занимаемых должностей замминистра обороны, сообщает РИА «Новости».

На их место указом президента назначаются Леонид Горнин — первый заместитель министра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков — заместители министра.

Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС России. Его задачей станет повышение прозрачности финансовых потоков.

Павел Фрадков будет ответственным за управление имуществом ведомства. А Анна Цивилева будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных.

Стоит подчеркнуть, что 15 мая министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с руководящим составом. Тогда он отметил, что в ближайшее время кадровых перестановок в ведомстве не будет.

Разиль Самигуллин