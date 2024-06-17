Кабмин Татарстана изменил финансирование программы качественного жилья, оно составит 74,1 млрд рублей

Кабмин Татарстана внес изменения в программу обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства. Финансирование программы изменено с 2024 по 2027 год, узнало «Реальное время».

Общий объем финансового обеспечения программы в эти годы составит 74,1 млрд рублей. В 2024 году на реализацию программы выделят 19,5 млрд рублей, в 2025-м — 17,6 млрд, в 2026-м — 18,6 млрд и в 2027 году — 18,4 млрд рублей. Для сравнения: согласно предыдущему документу, с 2020 по 2025 год на качественное жилье должны были потратить 128,7 млрд рублей.

Согласно документу, объем годового ввода жилья должен увеличиться до 3,29 млн кв. м к 2027 году. Ежегодно 142,4 тысячи семей должны улучшать свои жилищные условия. Кроме того, к 2027 году не менее 50% населения должно быть обеспечено качественными и доступными услугами ЖКХ.

Напомним, Росстат опубликовал данные, согласно которым за первые 5 месяцев 2024 года в Татарстане объем жилищного строительства вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн кв. метров.

Рената Валеева