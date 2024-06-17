Расходы на ядерное оружие в мире достигли рекордных $91,4 млрд

Фото: Татьяна Демина

Мировые державы за год нарастили расходы в сфере ядерных вооружений на 13%, достигнув в 2023-м рекордного показателя в $91,4 миллиарда. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на британскую газету Guardian.

Согласно данным, в 2022 году общие расходы всех стран на ядерное оружие составляли $80,7 млрд.

Спустя год все девять государств, которые имеют на вооружении атомные бомбы, существенно нарастили траты. Больше всего на развитие ядерного направления выделили США ($51,5 млрд), за которыми следуют Китай ($11,9 млрд) и Россия ($8,3 млрд).

Эксперты прогнозируют, что в дальнейшем общие ежегодные расходы превысят 100 миллиардов долларов.