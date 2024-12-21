Атака БПЛА на Казань: повреждены три многоквартирных дома, жители эвакуированы

Фото: Мария Зверева

ВСУ атаковали жилые дома Казани

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, к этому часу повреждены уже три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

— Часть упавшего дрона все еще видна на крыше дома по ул. Клары Цеткин, торчит то ли хвост, то ли крыло с красным обозначением, остальное провалилось. Очевидцы говорят, что беспилотник подбили над парковкой и часть крыла отвалилась, поэтому он не долетел туда, куда планировал и спикировал в дом, — сообщил корреспондент «Реального времени».

Часть упавшего дрона все еще видна на крыше дома по ул. Клары Цеткин, торчит то ли хвост, то ли крыло с красным обозначением. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ЖК «Манхэттен» было попадание в шпиль, пострадал элемент здания. Все коммуникации работают, пострадавших нет, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. «Переселение не потребовалось, однако подготовили пункты временного размещения, которые предложили эвакуированным», уточнили чиновники.

К месту ЧП у ЖК «Лазурные небеса» оперативно выехали экстренные службы, специалисты работают на месте возгорания. Жителей поврежденных домов эвакуируют и оказывают всю необходимую помощь. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров выехали к казанскому ЖК «Лазурные небеса».

На месте развернут оперативный штаб. Рустам Минниханов также подъехал к месту ЧП. В пресс-службе раиса РТ сообщили, что главе республики в регулярном режиме докладывают обстановку.

На месте развернут оперативный штаб, Рустаму Минниханову докладывают обстановку. скриншот видео

«Детей проводили на время в подвалы»

На месте также работает корреспондент «Реального времени», очевидцы рассказали, что в районе жилого комплекса проводят эвакуацию детей из школ. Позднее в мэрии Казани сообщили, что проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности.

— Детей проводили на время в подвалы. Знаем, что переживаете, но безопаснее детям сейчас там, где они находятся. Их не отпустят из убежищ, пока не будут даны соответствующие указания. Поэтому отправляться забирать детей прямо сейчас не нужно, — предупредили родителей школьников в мэрии Казани.

1 / 19 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По словам чиновников, если будет необходимость забрать детей из школы, родителям сообщат по телефону из учебного заведения. Мам и пап попросили оставаться на связи.



По информации очевидцев, в 7, 8 и 3 зданиях КНИТУ КАИ идет эвакуация студентов, занятия и зачеты переносятся. Учащихся вуза, а также студентов КГЭУ перевели на дистант. Кроме того, всех, кто находился на занятиях в КФУ, экстренно отправили домой. В КазГИК в результате взрывной волны в ходе атаки беспилотников выбило часть оконных стекол, занятия были отменены, студентов и сотрудников отправили домой.

— Все подразделения университета, отвечающие за безопасность и пропускной режим вызваны на рабочие места, проведены целевые инструктажи членов добровольной дружины университета по действиям и условиям угрозы атаки БПЛА, — сообщил ректор КАИ Тимур Алибаев.

К месту ЧП оперативно выехали экстренные службы, специалисты работают на месте возгорания. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Восемь прилетов по Казани

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Казани МЧС организует оповещение жителей. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Граждан призывают сохранять спокойствие и немедленно одеваться для эвакуации, а также спускаться на первые этажи или в подвалы при звучании сигнала тревоги.



По оперативной информации, которая доложена на данную минуту от оперштаба раису РТ: к этой минуте зафиксировано 8 прилетов, из них один на промышленное предприятие, один над рекой, 6 — на жилой массив. Сообщается, что погибших нет. Смены на промышленных предприятиях эвакуированы и находятся в укрытиях.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием. В режим готовности приведены также все коммунальные службы.

— Просим жителей сохранять спокойствие. Просим также по возможности при возникновении таких новостей не отправляться на место событий — работают спецслужбы, оказывающие помощь, — обратились власти города к казанцам.

Примерно к 13:00 открытое горение в ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА было ликвидировано. В МЧС соощили, что проводится разбор конструкций.

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Казани МЧС организует оповещение жителей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аэропорты Казани и Ижевска ограничили полеты

В Казани временно приостановили движение троллейбусного маршрута №3 — это было сделано по распоряжению ГАИ. Пассажирам предлагается использовать маршруты №5 и №12. Рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Кроме того, перекрыто движение в Адмиралтейской слободе, где был поврежден один из домов, сообщил корреспондент «Реального времени»: «Движение на улице Клары Цеткин перекрыто, жильцы покидают дом, полиция близко не подпускает. Дыма от возгорания в доме уже не видно». По словам очевидцев, в момент атаки БПЛА в этом районе раздался сильный глухой удар и сработала сигнализация в окрестностях.

Аэропорт Казани ввел ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань города временно не принимает и не отправляет рейсы. Экипаж и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заверили в ведомстве.

В Казани временно приостановили движение троллейбусного маршрута №3 — это было сделано по распоряжению ГАИ. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Позднее из-за атаки дронов на Казань приостановили полеты и в Ижевском аэропорту. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, уточнив, что в столице республики введен план «Ковер» в связи с повреждениями инфраструктуры в Казани после атаки украинского режима.

Рейсы в Казань из Екатеринбурга, Кемерово, Душанбе, Улан-Удэ были перенаправлены на запасные аэродромы в Екатеринбург, Ульяновск, Самару. После полудня Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты в татарстанскую столицу.

Сегодня утром российские ПВО предотвратили одну из попыток атаки БПЛА в Татарстане. Беспилотник сбили в небе около 7.50, сообщает пресс-служба Минобороны России. Впервые беспилотники долетели до Татарстана 2 апреля. Несколько БПЛА атаковали Елабугу и Нижнекамск. Позднее российские ПВО сбивали дроны на территории республики еще несколько раз.

Массовые мероприятия в Казани отменены

По решению раиса республики в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в столице республики отменены все массовые мероприятия.

По информации жителей Московского района Казани, в поселке Левченко сейчас оцеплено высотное здание, на месте работает полиция, жителей эвакуировали. Сообщается, что «беспилотник не попал в дом, а угодил в мусорную зону, ждут специалистов для обезвреживания упавшего БПЛА».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана контролирует ситуацию в связи с атакой БПЛА. Прокурор РТ Альберт Суяргулов выехал на места происшествий. «Им взяты на личный контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи», сообщили в ведомстве и добавили, что открыта горячая линия для оперативного реагирования на обращения граждан: 8(843) 291-18-81.

«Враг нападает на мирных жителей»

Спустя некоторое время после атаки БПЛА Минобороны России выпустило официальное заявление:

«21 декабря в период с 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в г. Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — сообщили в министерстве.

Вскоре с официальным сообщением выступил и раис Татарстана Рустам Минниханов:

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома. На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развернуты все силы. Иң мөһиме паникага бирелмәскә. Хөкүмәткә халыкка эвакуация урыннары турында вакытында хәбәр итәргә бурыч куйдым» — заявил глава республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Глава Башкортостана выразил слова поддержки Татарстану в связи с атакой дронов. «Нелюди, с которыми мы боремся, уже давно стали террористической организацией. Сегодня атаке беспилотников подверглись жилые дома в Казани. Они начали бить по мирному населению. Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв», — отметил Радий Хабиров.



Позднее глава Марий Эл Юрий Зайцев позвонил Рустаму Минниханову, заявив о поддержке, он предложил всю необходимую помощь.«В Казани зафиксировано попадание украинских беспилотников в многоэтажные дома. Нацисты целенаправленно пытаются бить по мирным жителям», — посетовал глава соседнего региона. Он выразил уверенность, что противнику не удастся дестабилизировать обстановку в Татарстане и России, а также запугать население.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также выразил поддержку Татарстану: «Атака БПЛА на Казань — это еще одно доказательство, что наша страна сражается с государством-террористом. Видео, как беспилотники врезаются в жилые высотки, напомнило атаку на башни-близнецы в США <…> Казань, мы с тобой! Такие происшествия позволяют всем нам только сильнее сплотиться».

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после массированной атаки украинских дронов на Казань, сообщил Ъ.



Жителей «Лазурных небес» сегодня не пустят домой



В Казани открыта круглосуточная горячая линия по вопросу размещения жителей ЖК «Лазурные небеса»: 223-20-00 (доб. 24110). В сам дом эвакуированных жителей пока не пустят.

— По информации силовых структур работы будут проводиться до утра, в здание никого не пустят, — сообщили в администрации Советского района города.

Эвакуированный житель дома на ул. Клары Цеткин после атаки БПЛА. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сейчас в здании районной администрации работает штаб, куда эвакуировали одного человека, организовано горячее питание. Жители ЖК могут подходить в здание на ул. Шуртыгина, 1, где им окажут помощь по дальнейшему размещению, сообщили чиновники.

Мэры Нижнекамска и Лениногорска Рамиль Муллин и Марат Гирфанов попросили жителей своих городов пока не ездить в столицу республики. «Прошу вас воздержаться от поездок в сторону Казани без крайней необходимости. Это поможет не создавать дополнительных препятствий для работы экстренных служб, которые делают все возможное для обеспечения безопасности и восстановления порядка», сообщил Муллин.

1 / 30 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Все больницы Казани переведены в режим повышенной готовности, сообщил Минздрав Татарстана. Граждан также предупредили, что из-за испытаний на Пороховом заводе в городе слышны громкие хлопки. Мероприятия плановые, продлятся до 16:00, казанцев попросили сохранять спокойствие.

Во второй половине дня торговые центры Казани, включая «Казан Mall», «Мега», «Арт Центр» и «Парк Хаус», заработали в штатном режиме. Однако жителям города по-прежнему не рекомендуют пока посещать места массового скопления людей.

Оперативные службы перешли в режим ЧС

Для жителей пострадавших в результате атаки беспилотников домов в Казани открыли горячие линии:

ЖК «Манхэттен»: 223-21-11 (доб. 22132)

Дом по ул.Клары Цеткин: 223-29-99 (доб. 23302)

ЖК «Лазурные небеса»: 223-20-00 (доб. 24110)

По указанным номерам телефонов можно узнать, где находятся пункты временного размещения, и задать все интересующие вопросы.

Для жителей пострадавших в результате атаки беспилотников домов в Казани открыли горячие линии. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

После 14:00 МЧС разослало смс-оповещения о том, что в Татарстане дали отбой опасности атаки БПЛА. Тем не менее раис республики Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому оперативные службы переведены на работу в режиме ЧС.

— Статус — режим чрезвычайной ситуации — необходим, чтобы согласно закону оперативно провести работу по ликвидации последствий. То есть этот документ касается исключительно тех, кто сейчас занимается ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется, — пояснили в пресс-службе раиса.

За рубежом атаку на Казань сравнили с терактом 11.09.2001

Ряд зарубежных СМИ написали о нападении ВСУ с помощью беспилотников на столицу Татарстана. Так, издание The Times of India сравнило атаку Украины на Казань с террористическим нападением на башни-близнецы в США 11 сентября 2001 года. В тот день погибло 2977 человек, большинство — гражданские лица.

скриншот публикации

Американское издание Associated Press заявило о том, что Киев сдвинул противостояние с Москвой вглубь России: «В субботу утром Украина перенесла конфликт в самое сердце России, применив атаку беспилотниками. По сообщению местных властей, повреждены жилые дома в городе Казань в Татарстане, на расстоянии более 600 миль (1000 км) от линии фронта».

«Удар по столице Татарстана — месть за саммит БРИКС»

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников на Казань, заявила, что Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России.

— Удар по столице Татарстана — это месть за успешный саммит БРИКС, — убеждена она.

скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

По ее словам, в Москве возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада». «Призываем мировое сообщество дать оценку преступлениям хунты Зеленского», заявила Захарова.

Ранее политолог Георгий Бовт также прокомментировал случившееся в Татарстане:

— Вполне вероятно, что противник сознательно выбрал целью атаки объекты в Казани после того, как президент похвалил город на итоговой пресс-конференции. Ведь там недавно был саммит БРИКС. Что еще раз подчёркивает показательный демонстративный характер атаки, ее информационно-пропагандистский эффект. Расчет на эскалацию опять же. Создание эффекта паники среди мирного населения накануне праздников, — считает эксперт.



«Не думали, что противник будет атаковать жилые дома»

Раис Татарстана Рустам Минниханов вечером провел координационное совещание с правоохранительными органами об атаке беспилотников на Казань. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Конечно, мы возмущены массированной атакой БПЛА. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома. Из восьми беспилотников только три были нацелены на ОПК. Они пошли другим путем — били по жилым домам. Сегодня суббота — многие отдыхают дома, — заявил Минниханов.

скриншот видео пресс-службы раиса РТ

По его словам, погибших и пострадавших в результате беспилотников не было. Оперативные службы эффективно мобилизовались, поэтому удалось взять под контроль. Раис Татарстана заверил, что жителям пострадавших домов оказывается вся необходимая помощь. Ситуация стабильная.

В ходе совещания глава региона с правоохранительными органами обговорили необходимые меры для того, что минимизировать угрозы.



— Я обращаюсь к гражданам. Будьте спокойны — все меры будут приняты. Есть повреждения окон, автомобилей. Эти проблемы тоже будут решены, — заверил Минниханов.



В Кремле сообщили, что Владимир Путин поговорил по телефону с раисом Татарстана после атаки беспилотников на Казань. Там добавили, что президент страны регулярно получает оперативные доклады по линии Минобороны.



Василя Ширшова