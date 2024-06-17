Московский инвестор купил 85% акций «Казанской ярмарки» за 1,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

«Казанская ярмарка» продала 85% своих акций за 1,2 млрд рублей. Покупатель пакета ценных бумаг предложил на 110 млн рублей больше, чем изначально было установлено властями Казани. Всего было продано 671 157 акций. Торгами занимался Комитет земельных и имущественных отношений Казани. Карточка аукциона была размещена на сайте «ГИС торги».

Покупателем 85% акций «Казанской ярмарки» оказалась московская компания «Регионгазфинанс». Основной деятельностью покупателя являются инвестиции в капиталы других организаций и венчурное финансирование.

Акции «Казанской ярмарки» были проданы согласно плану по приватизации муниципального имущества на 2023—2025 годы. Целью продажи является эффективное управление собственностью города и увеличение доходов бюджета Казани.

Стоит подчеркнуть, что о продаже акций «Казанской ярмарки» стало известно еще в августе прошлого года. Тогда исполком Казани связывал решение о продаже с неликвидностью актива.

Разиль Самигуллин