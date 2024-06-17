ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до июня 2025 года
Европейский союз принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя. Об этом пишет RT.
Согласно информации, ограничения будут действовать до июня 2025 года.
Санкции предполагают ограничение экономических отношений между Евросоюзом и этими российскими регионами. Физическим лицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.