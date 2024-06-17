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ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до июня 2025 года

14:45, 17.06.2024

Европейский союз принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя. Об этом пишет RT.

Согласно информации, ограничения будут действовать до июня 2025 года.

Санкции предполагают ограничение экономических отношений между Евросоюзом и этими российскими регионами. Физическим лицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя.

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