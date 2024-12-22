Власти Советского района Казани: «Хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — результат ликвидации остатков БПЛА»
В администрации Советского района Казани официально прокомментировали сообщения о взрыве рядом с ЖК «Лазурные небеса» и попросили жителей сохранять спокойствие:
— Хлопок в районе ЖК «Лазурные небеса» — это результат ликвидации остатков БПЛА.
В пресс-службе раиса Татарстана заявили, что ведутся плановые работы в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб в рамках ликвидации последствий атаки.
Накануне утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.
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