Центробанк России отозвал лицензию у челнинского АО «Автоградбанк»

Фото: Арсений Губаев

Банк России принял решение об отзыве лицензии у АО «Автоградбанк», которое зарегистрировано в Набережных Челнах. По величине активов кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России.

Причиной такого решения стало неоднократное нарушение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

— На протяжении длительного периода времени деятельность АО «Автоградбанк» характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что наряду со значительными стимулирующими выплатами топ-менеджменту кредитной организации приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств, — сообщает Центробанк.

Вкладчики могут быть уверены в сохранности своих средств: АО «Автоградбанк» является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Напомним, казанский «Банк 131» включен в систему страхования вкладов. Регистрация — с 16 мая, ООО присвоен реестровый номер 1018. В результате банк сможет привлекать средства граждан.