УНИКС обыграл МБАИ-МАИ в гостевом матче со счетом 71:117

Фото: Мария Зверева

Казанский УНИКС разгромил московский МБА-МАИ в гостевом матче сезона-2024/2025 в рамках Единой лиги ВТБ. Счет составил 71:117.

Лучшим игроком встречи в составе казанской команды стал Джален Рейнольдс, на счету которого 20 очков, семь подборов, четыре передачи и пять перехватов. 19 очков на счету Маркоса Найта, который совершил также один подбор, отдал семь передач и сделал один перехват.

В составе москвичей отличился Макар Коновалов, на счету которого 20 очков, два подбора, пять передач и один перехват.

В среду УНИКС одержал верх над «Зенитом» со счетом 79:76 (25:24, 22:15, 21:17, 11:20) в матче в Санкт-Петербурге. Эта победа стала для казанцев первой в сезоне, добытой в игре против команды из топ-4 Единой лиги ВТБ.

Елизавета Пуншева