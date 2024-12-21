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«Коммерсант»: по факту атаки БПЛА на Казань возбудили уголовное дело

13:37, 21.12.2024
«Коммерсант»: по факту атаки БПЛА на Казань возбудили уголовное дело
Фото: Динар Фатыхов

По факту атаки беспилотников на Казань прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщает «Ъ».

Следком России расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева

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