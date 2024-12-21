«Коммерсант»: по факту атаки БПЛА на Казань возбудили уголовное дело
По факту атаки беспилотников на Казань прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщает «Ъ».
Следком России расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.
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