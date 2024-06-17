Владимир Путин посетит Северную Корею с государственным визитом
18—19 июня состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына президент России Владимир Путин посетит страну с государственным визитом 18—19 июня 2024 года, — говорится на сайте Кремля.
О планах главы государства посетить КНДР в конце мая текущего года рассказывал его секретарь Дмитрий Песков. Последняя встреча Ким Чен Ына и Владимир Путина прошла в сентябре 2023 года.
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