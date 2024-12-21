Российское Минобороны сделало заявление об атаке Казани беспилотниками

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России прокомментировало атаку Казани беспилотниками. По данным ведомства, БПЛА фиксировались с 7.40 до 9.20.

— БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — отметили в министерстве.

Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.

Елизавета Пуншева