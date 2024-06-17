Путин посетит Социалистическую Республику Вьетнам 19—20 июня
Владимир Путин 19—20 июня посетит Вьетнам. Его пригласил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.
В ходе визита в Ханой, столицу Вьетнама, президент России проведет встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Стороны обсудят состояние и перспективы партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.
Перед этим Владимир Путин посетит КНДР.
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