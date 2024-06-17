Татарстан признан регионом с самым эффективным лесным хозяйством

Фото: Артем Гафаров

Татарстан признан регионом с самым эффективным лесным хозяйством. Второе место заняла Вологодская область, замкнула тройку лидеров Нижегородская область. В целом в прошедшем году 47 регионов смогли улучшить позиции в этом рейтинге, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

— В сравнении с прошлым годом свое место в рейтинге улучшили 47 регионов, что на восемь больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что в топ-десять лидеров вошли четыре региона, которых не было в 2022 году. Это Кировская область, республики Карелия, Удмуртия и Чувашия. Регионами улучшена охрана лесов от пожаров и защита лесов от болезней, а также работа по воспроизводству лесов. Регионы, занявшие первые десять позиций в рейтинге, до конца года будут премированы, — пояснил Иван Советников, руководитель Рослесхоза.

Аутсайдером списка Федерального агентства лесного хозяйства стал Чукотский автономный округ. Эффективность лесных хозяйств в регионах оценивалась по 32 критериям.

Стоит подчеркнуть, что 5 июня в Татарстане прошло торжественное мероприятие по передаче лесопожарной и лесопатрульной техники подведомственным учреждениям Минлесхоза. Тогда премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подчеркнул, что более 17% территории республики покрыто лесами и они являются национальным богатством Татарстана.

Разиль Самигуллин