Прокурор Татарстана взял на личный контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов выехал на места происшествий, связанных с атакой БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Уточняется, что Суяргулов взял на личный контроль соблюдение прав граждан.
Прокуратура открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан: 8(843) 291-18-81.
Сегодня утром Казань была атакована беспилотниками, к этому часу повреждены уже три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.
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