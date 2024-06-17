На установку новой подсветки на казанской телебашне выделят 24 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На установку новой подсветки на казанской телебашне выделят 24 млн рублей. Заказчиком работ выступает «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 120 дней с начала заключения договора. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки антенной опоры высотой 180 метров. Исполнитель заказа обеспечивает поставку всех необходимых материалов и оборудования для производства работ.

Архитектурное освещение должно быть укомплектовано системой управления, оно должно функционировать как на каждый прибор отдельно, так и управлять всей системой в целом. Управление подсветкой должно позволять программировать и отображать с помощью световых приборов различные динамические эффекты.

Стоит подчеркнуть, что участниками этого тендера могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В настоящее время контракт находится на стадии подачи заявок.

Казанская телебашня является знаменитым объектом в Казани, поскольку именно она является неотъемлемым атрибутом каждого городского праздника. Так, например, башня зажигала свои огни в честь Дня России, Дня космонавтики, праздника Ураза-байрам и для празднования других важных дат.

Разиль Самигуллин