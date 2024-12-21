Мария Захарова: «Удар по столице Татарстана — это своего рода месть за успешный саммит БРИКС»

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку украинских беспилотников по Казани.

— Утром 21 декабря неонацистский киевский режим совершил новый акт терроризма, подвергнув жилые кварталы и объекты исключительно гражданской инфраструктуры Казани циничной атаке с помощью дронов. Всего по городу было выпущено 8 беспилотников самолетного типа, из которых три сбиты силами ПВО, еще три подавлены системами РЭБ, — напомнила она.

Два беспилотника попали в 37-этажный ЖК «Лазурные небеса». Зданию причинен ущерб. Повреждения получили еще два жилых здания, возникшее в одном из них возгорание локализовано. Пострадавших нет.

— Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны. Неслучайно все украинские СМИ и тг-каналы с садистским «удовольствием» размещают кадры из Казани, сопровождая их скабрезными словесными выхлопами. В этом бесчеловечная суть режима «просроченного президента». Возмущены демонстративным лицемерным молчанием «коллективного Запада» и его масс-медиа, которые сразу реагируют на любую вылазку экстремистов и тем более теракты в разных частях света, но в случае с Россией делают вид, будто ничего не происходит, — заявила Мария Захарова и призвала мировое сообщество дать «жесткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского. — Терроризму нет оправдания. Его нельзя игнорировать. Он заслуживает осуждения и нулевой терпимости.