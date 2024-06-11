Спуск корабля для ВМФ, рекордно большой российский флаг, причастность Украины к теракту в «Крокусе»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 11 июня.
- В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ставрополь». Это двенадцатое судно в серии. «Скоро корабль войдет в состав Балтийского флота и будет решать задачи по обеспечению безопасности на западных рубежах, а если потребуется, и в других районах Мирового океана», — отметил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев. Корабли «Ставрополь» производятся на Зеленодольском заводе имени Горького с 2010 года.
- СМИ сегодня утром сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность своей отставки, если на парламентских выборах победят крайне правые. Однако во второй половине дня Макрон заявил, что не уйдет в отставку вне зависимости от результатов внеочередных парламентских выборов.
- В Казани 14—16 июня будет находиться московский список Казанской иконы Богоматери. Он был написан в 1580 году с явленной чудотворной иконы Богоматери «Казанская», которая была обретена в Казани.
- Министерство обороны России объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. В ходе них будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что учения являются адекватным реагированием на поддержку киевских властей со стороны Запада, а также на участие военных НАТО в боевых действиях на Украине.
- В преддверии Спортивных игр стран БРИКС в Казани открылась выставка «Покорившая Олимп. Выставка артефактов из коллекции Владимира Потанина», посвященная истории мирового спорта и вкладу России в его развитие. Уже завтра, 12 июня, выставка будет открыта для всех желающих. Посетители смогут увидеть подлинные наградные и памятные медали, факелы, дипломы и другие мемориальные предметы олимпийской хроники.
- В январе — мае 2024 года на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей, или 35,8 процента от годовых значений. За пять месяцев нынешнего года реализовано 13 программ. Всего в этом году на реализацию национальных проектов предусмотрено 25,9 млрд рублей — 14,4 млрд за счет федерального бюджета и 11,5 млрд рублей за счет казны республики.
- В Татарстане подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. Львиная доля выявленных нарушений — несанкционированные свалки, которые сейчас ликвидируются. Тем временем со дна Казанки выуживают огромное количество пластика, который мог там оказаться только по халатности человека. А еще экологи разводят руками: фиксируя нарушения, инспекторы зачастую не могут определить, кто их заказал, — полномочий на это не имеют. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В преддверии Дня России перед Центром семьи «Казан» в Казани развернули самый большой в Поволжье российский триколор. Размер полотна составил 3 750 квадратных метров, а его стороны — 50 и 75 метров. Акцию по развертыванию флага поддержали более 500 человек: студенты высших и средних специальных учебных заведений, активисты и другие общественные объединения. Также в Казани установили рекорд по созданию герба России из цветов из полимерной глины.
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- «Главная задача — это дать возможность студентам из стран БРИКС получать высшее образование в России. Но молодые люди едут учиться в ту страну, чьи дипломы признаются у них на родине», — объяснял глава Минобрнауки России Валерий Фальков цель 11-й встречи министров образования стран БРИКС, которая проходит на полях Международного форума «Формируя будущее». Первыми, кто заключил межправительственные соглашения о нострификации дипломов РФ, стали Египет и ОАЭ. КФУ и Санкт-Петербургский госуниверситет уже открыли филиалы в Каире, а российским вузам поставлена задача принять 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году. Детали — в материале «Реального времени».
- Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, который произошел в марте. По его словам, украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей для совершения резонансных преступлений в России.
- В результате авиакатастрофы погиб вице-президент Малави Саулос Чилима, сообщило правительство страны. Накануне самолет с ним вылетел из Лилонгве, столицы Малави, около 9 утра по местному времени и направился в город Мзузу. На его борту находились 10 человек, включая политика. Позже воздушное судно пропало с радаров.
- В Таганском суде Москвы продлили арест Аяза Шабутдинова до 16 июля. Следователь заявил, что в отношении него возбуждены еще пять уголовных дел по обвинению в особо крупном мошенничестве.
- Для россиян выросла стоимость оформления шенгенской визы. Так, для взрослых она увеличилась с 80€ до 90€, а для детей — с 40€ до 45€. Решение об увеличении визового сбора с 11 июня было принято Еврокомиссией в марте.
- Через песни передаются традиции, культура и язык народа, считает генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Поэтому конкурс детской песни «Балачак җыры» очень важен для Татарстана. Сегодня в Казани прошла торжественная церемония награждения победителей пятого, юбилейного сезона конкурса. Среди гостей — председатель Комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка Марат Ахметов, председатель Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, зампредседателя Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и другие гости. О награждении победителей, сохранении татарской культуры и образцовых семьях — в репортаже «Реального времени».
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- В Белоруссии надеются, что страна сможет вступить в объединение БРИКС после саммита, который пройдет в октябре в Казани. По словам министра иностранных дел республики Сергея Алейника, страны БРИКС обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, которые могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира.
- Пресс-служба Московской биржи сообщила, что по итогам мая 2024 года в Татарстане зарегистрировано 990 тыс. частных инвесторов, имеющих брокерские счета на МБ. Это на 8 419 человек больше, чем в предыдущем месяце. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года составил 126,7 трлн рублей.
- Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов написал заявление об отставке по собственному желанию. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрит городское собрание депутатов 17 июня.
Ключевые события 839-го дня специальной военной операции на Украине
- За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 беспилотных летательных аппаратов, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 312 танков и других боевых бронированных машин, 1 332 боевые машины реактивных систем залпового огня, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 445 единиц специальной военной автомобильной техники.
Дарья Пинегина
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