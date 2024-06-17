В России могут продлить льготную ипотеку для IT-специалистов
В России могут продлить льготную ипотеку для IT-специалистов. По поручению вице-премьера России Дмитрия Григоренко данным вопросом займутся в Минцифре и Минфине, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера.
— Эти предложения должны содержать условия для сохранения высококвалифицированных IT-специалистов в регионах,— рассказали в аппарате вице-премьера. Ведомства должны предоставить предложения до 20 июня.
Стоит подчеркнуть, что за все время действия программы в стране такие кредиты получили, по данным Минцифры России, 56 тысяч айтишников, в Татарстане — менее 2,5 тысячи специалистов. В начале года банки начали массово приостанавливать выдачу IT-ипотек.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.